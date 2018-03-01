Суд в Греции осудил 58 человек по делу о договорных футбольных матчах

АФИНЫ, 1 мар — РИА Новости. Апелляционный суд в Греции признал 58 человек виновными по делу о договорных футбольных матчах, известном как "дело Корополис", пишет газета "Катимерини".

Расследование касалось игр в 2008-2011 годах. По делу проходили 84 человека. Прокуратура сочла доказанным, что семь из 25 матчей, первоначально включенных в обвинительное заключение, были договорными.

Апелляционный суд исключил ряд серьезных обвинений — в создании преступной организации и мошенничестве. Материалы дела не убедили судей в существовании преступной организации в футболе, в результате обвинения основных фигурантов были переквалифицированы на менее тяжкие.

Из 84 обвиняемых были осуждены 58. Большинство были оштрафованы, семеро получили условные сроки от пяти месяцев до пяти лет, а десять — реальные сроки от пяти лет до 10 лет 10 месяцев. Все они тем не менее остались на свободе, поскольку суд счел возможным отложить наказание, назначив залог в размере 10 тысяч евро и ряд ограничений для осужденных – ежемесячно отмечаться в полиции и не покидать страну.

Самый большой срок получил владелец клуба "Илиуполи" Йоргос Цакояннис – 10 лет 10 месяцев тюремного заключения и штраф в 50 тысяч евро за неоднократные попытки вымогательства, получения и дачи взяток в четырех матчах, проведение и участие в незаконных азартных играх, отмывание денег и хранение оружия.

Среди наиболее известных фигурантов дела — бывший президент клуба "Олимпиакос Волос", бывший мэр Волоса Ахиллеас Беос, признанный виновным в подкупе с целью изменения результатов двух игр. Он был приговорен к четырем годам лишения свобода с заменой отбывания наказания на 5 евро в день.

Адвокаты Беоса заявили, что после 16 месяцев слушания апелляционный суд снял с Беоса обвинения в уголовных преступлениях и оставил обвинения в проступках. Они надеются, что апелляционный суд следующей инстанции полностью оправдает его.

Греческий футбол на протяжении ряда лет сотрясали скандалы, связанные с договорными матчами и незаконными букмекерскими ставками на них. Только по одному делу, которое греческие власти возбудили с подачи УЕФА в конце 2010 года, проходят 13 клубов, включая четыре команды Суперлиги, восемь из второго дивизиона и одну из третьего.

Из-за сложившейся ситуации правительство Греции хотело даже распустить частную футбольную Суперлигу страны, однако отказалось от этих планов.