Китай надеется, что США отбросят мышление "холодной войны"

ПЕКИН, 1 мар — РИА Новости. Пекин рассчитывает, что США отбросят устаревшее мышление "холодной войны" и смогут объективно рассмотреть цели развития Китая, которые остаются достаточно прозрачными, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Начальник Стратегического командования ВС США (СТРАТКОМ) генерал Джон Хайтен в среду заявил, что США считают Россию наиболее значительной угрозой, а КНДР — наиболее непредсказуемой, при этом к числу угроз он отнес и развивающийся быстрыми темпами по всем направлениям Китай.

"Мы отметили, что в последнее время некоторые представители вооруженных сил США периодически делают заявления о теории исходящей от Китая угрозы. Стратегические намерения Китая довольно прозрачны, цель нашего развития заключается в обеспечении благополучия нашего народа, поддержания мира и развития всего мира. Мы надеемся, что США смогут отбросить изжившие себя идеи времен "холодной войны", — сказала Хуа Чуньин.

Она отметила, что США остаются крупнейшей военной державой мира с самым высоким уровнем военных расходов, военный бюджет США превышает совокупные расходы на оборону следующих за ними шести стран в этом списке, и даже при этом Вашингтон говорит о том, что другие страны представляют для Соединенных Штатов угрозу.