Пекин сделал представление США в связи с принятием законопроекта по Тайваню

ПЕКИН, 1 мар – РИА Новости. Пекин сделал Вашингтону представление после того, как сенат США в среду единогласно одобрил законопроект, облегчающий взаимные поездки и встречи между чиновниками Тайваня и США, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Принятый сенатом США законопроект противоречит принципу "одного Китая", мы сделали США в этой связи строгое представление", — заявила дипломат.

По ее словам, "принцип "одного Китая" является политической основой для отношений КНР и США, мы призываем Вашингтон соблюдать свои обязательства по тайваньскому вопросу, надлежащим образом решать связанные с ним проблемы и избегать действий, которые могут негативно сказаться на отношениях Китая и США".

Ранее сенат США одобрил законопроект, который призван укрепить связи Вашингтона и Тайбэя и упростить процедуру реализации контактов между официальными лицами США и администрации Тайваня. Согласно принятому документу, американские чиновники могут беспрепятственно посещать остров и проводить встречи с представителями тайваньской администрации. Документ также предусматривает, что представители администрации Тайваня могут совершить поездки в США и встречаться с американскими официальными лицами.

Пекин неоднократно предупреждал США, что принятие этого документа может усложнить ситуацию и внести разлад в отношения материкового Китая и Тайваня. Пекин считает Тайвань частью "одного Китая" и не приемлет межгосударственных контактов меду администрацией Тайваня и действующими чиновниками стран, у которых с Пекином установлены дипотношения.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации.