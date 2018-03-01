В Бейруте обнаружили радиоактивное вещество, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Ливанская армия обнаружила радиоактивное вещество в столице Бейруте, сообщает местное агентство новостей NNA со ссылкой на заявление ливанской комиссии по атомной энергетике.

Согласно документу, вечером во вторник в ливанскую комиссию по атомной энергетике поступил звонок от командира инженерного полка ливанской армии Роже Хури и министра окружающей среды страны Тарика Аль-Хатыба касательно обнаружения радиоактивного вещества в районе аль-Аузаи в ливанской столице Бейруте. Группа специалистов комиссии прибыла к месту обнаружения вещества и изъяла его для дальнейшего изучения в лабораториях.

Данные анализа показали, что вещество является америцием-бериллием (Am-Be), относящимся к нейтронным источникам, используемым для каротажа скважин (геофизического исследования). Комиссия сообщила, что данное вещество не представляет опасности для здоровья.

"Ливанская комиссия по атомной энергетике уверяет граждан, что это радиоактивное вещество не представляет опасности ни для их здоровья, ни для окружающей среды в том месте, где оно было обнаружено", — говорится в заявлении комиссии.

Как сообщает комиссия, вещество находилось в закрытой капсуле, не просочилось наружу и не загрязнило окружающую среду.

Данное вещество будет храниться в лабораториях комиссии в соответствии с международными стандартами безопасности, сообщается в заявлении.

Америций-бериллий обычно используется в нефтяной промышленности, однако в Ливане не применяется. Данное вещество не имеет лицензии в ливанской комиссии по атомной энергетике, которая является официальным органом, ответственным за безопасное использование радиоактивных веществ в Ливане. Источник происхождения вещества остается неизвестным, говорится в документе.