В Бейруте обнаружили радиоактивное вещество, пишут СМИ

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Ливанская армия обнаружила радиоактивное вещество в столице Бейруте, сообщает местное агентство новостей NNA со ссылкой на заявление ливанской комиссии по атомной энергетике.
Данные анализа показали, что вещество является америцием-бериллием (Am-Be), относящимся к нейтронным источникам, используемым для каротажа скважин (геофизического исследования). Комиссия сообщила, что данное вещество не представляет опасности для здоровья.
"Ливанская комиссия по атомной энергетике уверяет граждан, что это радиоактивное вещество не представляет опасности ни для их здоровья, ни для окружающей среды в том месте, где оно было обнаружено", — говорится в заявлении комиссии.
Как сообщает комиссия, вещество находилось в закрытой капсуле, не просочилось наружу и не загрязнило окружающую среду.
Америций-бериллий обычно используется в нефтяной промышленности, однако в Ливане не применяется. Данное вещество не имеет лицензии в ливанской комиссии по атомной энергетике, которая является официальным органом, ответственным за безопасное использование радиоактивных веществ в Ливане. Источник происхождения вещества остается неизвестным, говорится в документе.