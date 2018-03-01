Туристка из Петербурга погибла на Бали, упав со скалы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мар — РИА Новости. Туристка из Санкт-Петербурга погибла, упав со скалы во время отдыха на Бали, деньги для доставки тела на родину уже собраны, сообщила РИА Новости знакомая погибшей Марина Пинчук.

Ранее о гибели девушки сообщило издание "Фонтанка". В сообщении отмечалось, что девушка погибла, не справившись с управлением байком, а страховая компания отказалась оплачивать возврат тела в Россию, так как россиянка не имела прав на вождение мотоцикла.

"Мы с Кэрэн знакомы уже, наверно, 10 лет. Она отдыхала на Бали с подругой. Она упала со скалы в воду. Заключение (о смерти) я не видела. Это произошло 22 февраля. Ей было 22 года, это был наидобрейший человек", — рассказала РИА Новости знакомая погибшей Марина Пинчук.

Она отметила, что уже собрана необходимая сумма для доставки тела на родину.

По данным сайта baliforum.ru, трагедия произошла во время поездки на остров Нуса Пенида. Девушка и ее подруга приехали на байках к утесу. Они попытались проехать по узкой части дороги шириной в 1 метр, с обеих сторон которой были обрывы. Россиянка Карина Татаренко ехала на байке впереди, потеряла управление и упала с утеса, а ее байк застрял на краю скалы. Девушка упала со скалы с высоты 200 метров. Ее тело нашли в воде под утесом.