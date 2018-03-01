Украина показала в ОАЭ гибридный дрон "Коммандор"

АБУ-ДАБИ, 01 мар — РИА Новости. Украинское предприятие "Матрица технологий" на выставке беспилотных систем UMEX 2018 (ОАЭ) представила дрон (беспилотный летательный аппарат, БЛА) "Коммандор" вертолетного типа мультироторной схемы с комбинированной силовой установкой, передает в среду корреспондент РИА Новости из Абу-Даби.

Максимальная взлетная масса БЛА — 90 килограмм. На аппарате установлены электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания. Подобный подход позволил обеспечить БЛА "Командор" достаточно существенными характеристиками по грузоподъемности и продолжительности полета. БЛА может выполнять полеты максимальной продолжительностью не менее 1 часа, неся при этом до 30 килограммов полезной нагрузки.

Навигация выполняется по сигналам спутниковых навигационных систем. Полет осуществляется в автоматическом, полуавтоматическом и ручном режимах. Помимо аппаратуры разведки и наблюдения, включая оптико-электронное оборудование, РЛС, сканирующих систем на основе лазеров, БЛА может также нести вооружение, включая противотанковые и неуправляемые ракеты, а также бомбы. Кроме того, среди возможных областей применения также предполагаются транспортные задачи: доставка боеприпасов, медикаментов, продовольствия.

Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сообщил РИА Новости, что создание тяжелых мультироторных платформ представляет собой достаточно перспективное направление, связанное с потенциальным применением как в военной, так и в гражданской областях.

"Аппараты с электрическими двигателями, работающими от аккумуляторных батарей, имеют серьезные ограничения по продолжительности полета, что в свою очередь сужает возможности по созданию транспортных систем на их основе. Технически возможности повышения эффективности подобных транспортных систем связываются с применением новых источников электроэнергии, например, двигателей внутреннего сгорания, а также неких комбинированных решений, которое, в частности, демонстрируют украинские разработчики", — сказал Федутинов.

По его словам, разработчики планируют продолжать работы в направлении масштабирования данной системы с дальнейшим увеличением ее грузоподъемности.