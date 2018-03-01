Российскую пловчиху Юлию Ефимову задержали в Лос-Анджелесе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Американская полиция задержала пятикратную чемпионку мира по плаванию Юлию Ефимову, следует из картотеки департамента шерифа Лос-Анджелеса.

Инцидент произошел 30 декабря 2017 года, однако известно о нем стало только сейчас. В карточке отмечается, что 25-летняя девушка по имени Юлия Ефимова была задержана в 00:38 по местному времени за "легкий проступок". В половину седьмого утра по местному времени полицейские отпустили ее под залог в пять тысяч долларов.

Ранее СМИ сообщали, что проживающая в Калифорнии спортсменка стала участницей ДТП. Представители Ефимовой назвали эту информацию неправдой и заявили, что пловчиха находится на сборах.