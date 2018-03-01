Расходы США на "сдерживание агрессии в Европе" удивляют, заявили в Совбезе

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявил, что в Совбезе вызывает недоумение выделение из военного бюджета США 6,5 миллиарда долларов на "сдерживание агрессии в Европе".

Администрация США представила на рассмотрение конгресса проект бюджета на 2019 финансовый год, который начинается 1 октября 2018 года. Как следует из документа, президент США Дональд Трамп запросил около 700 миллиардов долларов на военные расходы.

"В числе прочего, особое недоумение вызывают такие статьи расходов как "сдерживание агрессии в Европе" — на это выделяется ни много ни мало 6,5 миллиарда долларов, — а также финансирование формирований некоей "умеренной оппозиции в Сирии", — сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.

По словам собеседника агентства, США также намерены продолжить повышение боевых возможностей и оснащение украинских силовых структур.

Полный текст интервью с Венедиктовым будет опубликован на сайте ria.ru в 11.00 мск.