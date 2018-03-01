МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов заявил, что в Совбезе вызывает недоумение выделение из военного бюджета США 6,5 миллиарда долларов на "сдерживание агрессии в Европе".
"В числе прочего, особое недоумение вызывают такие статьи расходов как "сдерживание агрессии в Европе" — на это выделяется ни много ни мало 6,5 миллиарда долларов, — а также финансирование формирований некоей "умеренной оппозиции в Сирии", — сказал Венедиктов в интервью РИА Новости.
По словам собеседника агентства, США также намерены продолжить повышение боевых возможностей и оснащение украинских силовых структур.
Полный текст интервью с Венедиктовым будет опубликован на сайте ria.ru в 11.00 мск.