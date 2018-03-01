В Афганистане девять человек из 30 освободили из плена талибов

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Девять из 30 человек, похищенных накануне боевиками радикального движения "Талибан" на юге Афганистана, были освобождены, передает агентство Пажвак.
По информации агентства, часть похищенных людей была отпущена на свободу в провинции Урузган. Подробности освобождения не сообщаются.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*.
*Террористическая организация, запрещена в России