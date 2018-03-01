В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (2)

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. архивное фото

Военнослужащий вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе. архивное фото

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Накануне оперативное командование ДНР заявило о двух нарушениях режима прекращения огня за сутки.

"За прошедшие сутки ВС Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов республики", — сказал представитель ведомства.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, по территории республики украинские силовики выпустили около 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 149 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило шесть единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

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