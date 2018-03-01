В ДНР сообщили о пяти нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

ДОНЕЦК, 1 мар — РИА Новости. Украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в четверг журналистам в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки ВС Украины пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов республики", — сказал представитель ведомства.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня, по территории республики украинские силовики выпустили около 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, а также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 149 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило шесть единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>