В Совбезе прокомментировали понижение США порога применения ядерного оружия

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Сергей Сафронов. Неоправданное понижение США порога применения ядерного оружия не может не отразиться на международной безопасности, цена ошибки — война, заявил в интервью РИА Новости помощник секретаря Совета Безопасности РФ по вопросам международной безопасности Александр Венедиктов.

"В обзоре ядерной политики прямо говорится, что США не исключают возможности принятия крайних мер в качестве ответного удара. Естественно, что неоправданное понижение порога применения ядерного оружия не может не отразиться на международной безопасности. При таком подходе цена ошибки — развязывание ядерной войны со всеми вытекающими непоправимыми последствиями для всего человечества", — сказал собеседник агентства.

Полный текст интервью с Венедиктовым будет опубликован на сайте ria.ru в 11.00 мск.