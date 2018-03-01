На севере Синая за двое суток ликвидировали 13 экстремистов

КАИР, 1 мар — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта в ходе масштабной антитеррористической операции на севере и в центральной части Синайского полуострова за последние двое суток ликвидировали 13 террористов, задержаны порядка 90 подозреваемых в причастности к экстремистской деятельности, говорится в распространенном заявлении армии.

Сообщается, что военные также уничтожили несколько взрывных устройств, складов оружия, укрытий террористов.

В документе отмечается, что на границе с Ливией египетские военные задержали 42 человека, пытавшихся незаконно перейти границу.

Антитеррористическая операция "Синай-2018" началась 9 февраля. За это время египетские военные ликвидировали на полуострове уже порядка 100 экстремистов.