Алекса Лесли и Настю Рыбку обвинили в нанесении ущерба репутации Таиланда

БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), арестованные в курортном городе Паттайя в Таиланде за проведение нелегального "секс-тренинга", не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда, заявил заместитель пресс-секретаря Главного управления национальной полиции королевства Критсана Паттханачарен.

В воскресенье полиция Паттайи задержала Кириллова, Вашукевич и еще восемь человек за проведение нелегального "секс-тренинга". В среду их и еще нескольких человек перевели в иммиграционную тюрьму в Бангкоке, сообщил РИА Новости источник в исправительном заведении.

"В данном случае иностранные граждане не только нарушили закон, но и нанесли ущерб репутации Таиланда. Они должны понести ответственность за совершенные ими правонарушения", — заявил на брифинге в Бангкоке представитель полиции, отвечая на вопрос о десяти задержанных гражданах России, Белоруссии и Литвы, среди которых находятся Кириллов и Вашукевич.

"Полиция проводит сейчас по всему Таиланду мероприятия по подавлению международной преступности и задержанию иностранцев, нарушающих таиландское законодательство или совершающих визовые нарушения", — приводит слова Паттханачарена Третий национальный телеканал.