В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (1)

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее 28 февраля в Народной милиции заявили, что силовики за сутки пять раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, выпустив по территории республики порядка 80 мин и снарядов.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки пять раз открывали огонь по их позициям, погибших и раненых среди украинских военных нет.

Как сообщает пресс-центр военной операции силовиков в соцсети Facebook, за прошедшие сутки зафиксированы "пять прицельных обстрелов позиций ВСУ".

"В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал", — отмечается в сообщении.