Сеул упрекнул Токио за высказывания по проблеме "женщин для утешения"

ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Япония не должна говорить, что проблема "женщина для утешения" решена, а также вновь подчеркнул неоспоримость территориальной принадлежности островов Токто (японское название — Такэсима).

Выступая на мероприятии по случаю 99-й годовщины национального Движения Самиль, или Движения 1 марта, положившего начало смене имперской политики Японии в стране, президент сказал: "Острова Токто являются нашей территорией, которая была изначально оккупирована во время японского вторжения в Корею. Япония отрицает этот факт и не отказывается поразмыслить над агрессией своего империалистического режима". Трансляция церемонии у тюрьмы Содэмун, где содержались многие участники движения за независимость Кореи от Японии, велась на странице администрации президента Южной Кореи в Facebook.

Мун Чжэ Ин отметил, что "преступления против человечности, которые были совершены во время войны, не могут быть сокрыты" за счет того, что было заявлено о решении проблемы.

"В отношении разрешения проблемы женщин для утешения японское правительство, виновная сторона, не должно говорить завершении. Истинное разрешение вопроса находится только в запоминании своей истории и вынесении уроков из своей истории, особенно тогда, когда прошлое неблагополучно", — заявил южнокорейский президент.

Вместе с этим глава Южной Кореи добавил, что "не требует от Японии какого-то специального отношения, а надеется на то, что Япония устранит разногласия с соседними государствами, которые были под ее гнетом, и будет идти вместе с ними по дороге к мирному и взаимному процветанию".

Япония после Второй мировой войны претендует на группу небольших островов Токто (японское название Такэсима) в западной части Японского моря, которые находятся под суверенитетом Южной Кореи. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.

Системой "женщин для утешения" называют форму принудительной проституции в интересах японской армии в странах Азии во время Второй мировой войны. По заключенному в декабре 2015 года соглашению Японии и Южной Кореи, Токио обязался выплатить бывшим "женщинам для утешения" 1 миллиард иен с условием, что это решение будет "окончательным и не имеющим обратного хода".

Южнокорейская сторона согласилась с такой формулировкой, однако в конце декабря Мун Чжэ Ин заявил, что подписанное с Японией соглашение о "женщинах для утешения" не является решением этой проблемы. Премьер Японии Синдзо Абэ назвал подобные высказывания главы Южной Кореи неприемлемыми.