Около миллиона жителей Рио живут под контролем наркомафии, заявили власти

МЕХИКО, 1 мар – РИА Новости. Не менее миллиона жителей бразильского Рио-де-Жанейро живут под контролем наркомафии, заявил в среду министр общественной безопасности страны Раул Жунгманн.

По его словам, порядка 830 фавел города контролируются бандами наркоторговцев. "То есть порядка 1,0-1,1 миллиона человек проживают в ситуации чрезвычайного положения в зонах, где им не гарантированы даже минимальные услуги, дети не могут закончить свой учебный год, а верующие не могут отправлять свои церемонии, и все из-за насилия", — приводит мексиканский портал Excelsior слова Жунгманна.

Во вторник Жунгманн сменил пост министра обороны страны на пост главы только что созданного специально для борьбы с преступностью министерства общественной безопасности.

Он отметил, что ситуация в Рио носит исключительно тяжелый характер. "В других штатах я не вижу ситуации, которая требовала бы такого вмешательства", – заявил министр.

В середине февраля правительство Бразилии приняло решение передать обеспечение безопасности в штате Рио-де-Жанейро вооруженным силам страны. По задумке властей, военный контроль над штатом, где очень высок уровень преступности, должен продлиться до конца текущего года. Подобный контроль со стороны военных за целым штатом стал первым случаем с момента принятия последней конституции Бразилии в 1988 году.

Этот шаг стал следствием волны насилия, в результате которого в 2017 году в штате были убиты более 6,7 тысячи человек, включая свыше 100 полицейских.