В Японии отменили более 180 внутренних рейсов из-за шквалистых ветров

ТОКИО, 1 мар — РИА Новости. Более 180 внутренних авиарейсов отменены в Японии в связи со шквалистым ветром в результате образовавшейся зоны низкого давления над обширной территорией страны, передается телеканал NHK.

Большинство рейсов были отменены в аэропортах северного острова Хоккайдо и на юго-западном острове Кюсю.

На острове Хоккайдо шквалистые ветры нарушили также железнодорожное сообщение. Здесь были отменены более 100 поездов. Перебои в движении поездов, в том числе скоростных, наблюдается и на юго-западе страны.

По данным Главного метеорологического агентства, скорость ветра в отдельных регионах в ночь на четверг достигала 32 метров в секунду. Шквалистый ветер в Японии будет наблюдаться и в пятницу, его скорость будет составлять 25-28 метров в секунду.

Согласно прогнозу метеорологов, на северном острове Хоккайдо могут пройти обильные снегопады, в течение суток здесь может выпасть до 70 сантиметров снега. В прибрежных районах будет отмечаться повышение волн до 6-8 метров.