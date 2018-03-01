На границе Венесуэлы и Колумбии семь человек погибли из-за боестолкновения

МЕХИКО, 1 мар – РИА Новости. Семь человек погибли в результате вооруженного столкновения с силами безопасности Венесуэлы на границе с Колумбией.

"В столкновении погибли семеро колумбийцев из военизированных формирований (пятеро мужчин и две женщины)" — написал в своем микроблоге в Twitter Фредди Берналь, назначенный центральными властями на должность так называемого "защитника" штата Тачира в пику губернатору-оппозиционеру. Параллельно Берналь занимает должность министра городского сельского хозяйства Венесуэлы.

Столкновение произошло в минувший вторник в районе муниципалитета Уренья штата Тачира. Силы безопасности штата изъяли также семь стволов огнестрельного оружия, гранату, три автомобиля, столько же мотоциклов.

Граница между Венесуэлой и Колумбией длиной 2,2 тысячи километров является вотчиной контрабандистов и наркомафии, переправляющих свои товары в обход официальных пунктов пропуска. Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно обвинял колумбийские мафиозные группировки в подрыве экономики своей страны.

Граница закрывалась на год с августа 2015 года по указу венесуэльского президента после нападения контрабандистов на военных. О постепенном открытии границы между двумя странами президенты Мадуро и Хуан Мануэль Сантос договорились только в августе 2016 года.