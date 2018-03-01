Умер исполнитель главной роли в сериале "Богатые тоже плачут"

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Актер Рохелио Герра, сыгравший главную роль в сериале "Богатые тоже плачут", умер в Мексике на 82-м году жизни. Об этом сообщила Национальная ассоциация исполнителей в своем Twitter.

"Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, участвовал во многих проектах. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям", — говорится в заявлении.

El #ConsejoDirectivo y el #ComitédeVigilancia, a nombre de @ANDIMexico comunican el fallecimiento del intérprete Rogelio Guerra.

Actor de teatro, cine, televisión y doblaje, participó en un sin número de producciones.

A sus familiares y amigos les mandamos nuestras condolencias. pic.twitter.com/VthqTZRYIe — ANDIMEXICO (@ANDIMexico) 28 февраля 2018 г.

​По данным газеты El Universal, актер скончался в результате остановки дыхания.

Рохелио Герра начал карьеру в 1958 году, снимался в 100 кинопроектах. Мировую известность актеру принесла роль Луиса Альберто в "Богатые тоже плачут", который стал вторым зарубежным сериалом, показанным в СССР.