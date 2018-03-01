В Нидерландах задержали подозреваемых в контрабанде 4,5 тонны кокаина

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонны кокаина из Колумбии, сообщает портал NL Times.

По данным полиции, бельгийские таможенники обнаружили крупную партию наркотика в одном из контейнеров, в котором должны были находиться бананы, в порту Антверпена в минувшие выходные. Власти приняли решение извлечь кокаин и отправить контейнер в место назначения — нидерландский город Осс, – при этом предупредив местных правоохранителей.

Полицейские задержали подозреваемых, когда те осматривали контейнер, среди них оказались пять граждан Нидерландов и один колумбиец.

Отмечается, что, по оценкам полиции, ориентировочная стоимость изъятого наркотика составляет около 170 миллионов евро.