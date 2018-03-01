ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Министерство обороны США считает преждевременным заявления президента Украины о поставках американского оружия в ближайшие недели.

"По поводу поставок вооружений преждевременно говорить о том, когда это будет", — сказал РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Порошенко в среду заявил на пресс-конференции, что первая партия оборонительного оружия из США поступит на Украину уже через несколько недель. По его утверждению, в этом году ожидается целый ряд поставок.

Разрешение на поставки оружия на Украину Белый дом выдал в конце 2017 года. В частности, речь может идти о противотанковых комплексах Javelin и снайперских винтовках. Ранее в Киеве уже неоднократно анонсировали скорые поставки американского оружия.

Россия выступает против таких действий, опасаясь, что они спровоцируют обострение конфликта в Донбассе.