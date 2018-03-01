Трамп призвал законодателей не бояться оружейных лоббистов

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал конгрессменов не бояться оружейного лобби и заверил, что на него лоббисты не имеют никакого влияния.

Дискуссия об ужесточении норм оборота оружия в США возобновилась после трагедии во Флориде, где 19-летний американец расстрелял 17 человек.

"Я думаю, вы находитесь в оцепенении перед ними, но не нужно этого. Они имеют большое влияние над вами, но не надо мной", — сказал президент в среду на встрече с законодателями, посвященной проблеме оружия в США.

Трамп рассказал, что в минувшие выходные встречался с руководством Национальной стрелковой ассоциации США (NRA), главным оружейным лоббистом страны. "Я чувствую, что они готовы к обсуждению", — сказал президент, назвав руководство NRA "хорошими парнями".

В ходе дискуссии с законодателями Трамп вновь отметил, что считает необходимым обсудить проблему возрастных ограничений на покупку оружия, и призвал законодателей-республиканцев предусмотреть это в готовящемся законопроекте.

"Этого не любят в NRA, но это большая проблема. Вы боитесь их", — сказал Трамп законодателям.