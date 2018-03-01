В Омане появятся "женские" такси по примеру соседних ОАЭ

ДОХА, 1 мар — РИА Новости. "Женские" такси, предназначенные для перевоза представительниц слабого пола только женщинами-водителями, появятся на дорогах султаната Оман в первый день весны по примеру соседних ОАЭ.

В конце января департамент дорожной полиции Омана выпустил уведомление, что с 1 марта женщинам султаната будет разрешено водить такси и фуры с грузами. Как говорилось в сообщении полиции, эта инициатива является "частью политики правительства Омана по наделению женщин одинаковыми правами в бизнесе и работе".

В отличие от обычных оманских такси оранжево-черной раскраски "женские" будут выделяться сочетанием розового, голубого и белого цветов.

Оманские женщины с радостью встретили новость о решении наделить их правом водить такси, считая, что это сделает такси более безопасным транспортом для них и позволит зарабатывать деньги. "Это хорошие новости. Я первой подам на получение лицензии на вождение такси. Женщины тоже должны иметь возможность зарабатывать на извозе", — сказала газете Times of Oman безработная Рахма аль-Халиди. Другая жительница оманской столицы Маската рассказала, что не имеющие прав на вождение женщины избегали такси, опасаясь поездок в одиночестве в машине с мужчиной-водителем.

В то же время, как отметила оманский журналист Фатыма аль-Арими, многие женщины в султанате уже неофициально использовали свои машины как такси. "С нашей точки зрения, это решение просто легализует практику, которая и так существовала", — добавила она в беседе с газетой Arab News.

Мужчины в султанате тоже положительно отнеслись к тому, что женщины наряду с ними станут водителями такси. "Это лучше, чем постоянно заниматься развозом всех женщин в семье", — оставляли они отзывы в социальных сетях.

Дубай стал первым среди городов Персидского залива, где в 2007 году появились розовые "женские" такси, в первую очередь, для женщин, которые поздно ночью вынуждены ехать в город из аэропорта. Через три года после этого 70 "женских" такси стали развозить женщин и детей в столице ОАЭ Абу-Даби. Позднее к этой инициативе присоединилась и Шарджа на северо-востоке ОАЭ.

В 2015 году такси с водителями-женщинами появились в Египте, небольшой парк "женских" такси имеет и таксомоторная компания Иордании.

После того, как в прошлом году король Саудовской Аравии разрешил женщинам королевства водить автомобили, действующие в стране мобильные приложения по вызову такси Uber и Careem объявили, что собираются выпустить на дороги женщин-водителей после вступления в силу этого решения в июне.