МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Продолжающийся в Германии политический кризис возвращает на повестку дня вопрос об отмене антироссийских санкций. В коалиции ХДС-ХСС, которую представляет Ангела Меркель, раздаются голоса в поддержку примирения с Россией. Торговые ограничения не соответствуют интересам восточной части ФРГ, экономически тесно связанной с нашей страной. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф обвинил западногерманские элиты в том, что они проводят свою политику за счет бывшей ГДР. "Санкции оказывают сильное негативное воздействие на предприятия востока Германии, а на западе почти не ощущаются", — уверен Хазелофф.
"Торговые ограничения — это мертвая лошадь"
С точки зрения оппозиционно настроенного востока, Берлин приносит его экономические интересы в жертву, а затем упрекает в неспособности поднять уровень жизнь до общенациональных стандартов. Россия, таким образом, становится фактором внутринемецкой политической полемики. Центральная пресса пестует негативный образ Кремля. В изданиях на востоке акцент иной и все чаще публикуются статьи об ущербе, нанесенном санкциями местным хозяйственным делам.
Ответ столичного истеблишмента жителям востока иногда носит почти провокационный характер. В январе сопредседатель Партии зеленых Джем Оздемир заявил, что "массовые нарушения прав человека нельзя сбросить с счетов только потому, что некоторые региональные правительства хотели бы пополнить кассы местных предприятий".
"Избиратели не понимают Меркель"
Приближение региональных выборов ставит вопрос для руководителей на востоке ребром. Не желая вступать в коалицию с АдГ, местные лидеры тем не менее стремятся получить голоса ее избирателей. Сделать это в текущих условиях можно, выступив с критикой санкций. Что и порождает восточную фронду, не признающую партийных границ. Хазелофф представляет ХДС-ХСС Ангелы Меркель, Эрвин Зеллеринг — Социал-демократическую партию, Бодо Рамелов — ультралевых из Die Linke.
Как рассказал РИА Новости политолог Алексей Макаркин, на местных выборах геополитические аргументы не имеют никакого веса. "Избиратели не понимают, почему должна страдать региональная экономика и, к примеру, фермера могут уволить только из-за того, что компания, на которую он работает, имеет российские контракты, сталкивается с трудностями, а потому более не нуждается в нем. На локальном уровне все воспринимается по-другому. В масштабах Германии обанкротившееся предприятие с 80 сотрудниками незаметно, а для местных избирателей 80 потерянных рабочих мест — знаковое событие", — говорит Макаркин.
Двойные стандарты
Подобная критика распространена именно в Восточной Германии, поскольку ее жители привыкли воспринимать Россию как экономического партнера. "Люди просто не могут понять, почему торговля с нашей страной сталкивается с такими трудностями. И это недовольство началось не сегодня, оно тянется с 2014 года", — резюмирует Макаркин.