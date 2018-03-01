МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Игорь Гашков. Продолжающийся в Германии политический кризис возвращает на повестку дня вопрос об отмене антироссийских санкций. В коалиции ХДС-ХСС, которую представляет Ангела Меркель, раздаются голоса в поддержку примирения с Россией. Торговые ограничения не соответствуют интересам восточной части ФРГ, экономически тесно связанной с нашей страной. Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф обвинил западногерманские элиты в том, что они проводят свою политику за счет бывшей ГДР. "Санкции оказывают сильное негативное воздействие на предприятия востока Германии, а на западе почти не ощущаются", — уверен Хазелофф.

"Торговые ограничения — это мертвая лошадь"

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В конце января главы трех восточных регионов ФРГ выступили с совместным заявлением по санкционной проблеме. Региональные лидеры подчеркнули, что представляют не только себя, но и остальные земли, входившие в состав ГДР. По оценке политиков, санкционный механизм не сказывается на курсе России, но при этом наносит ущерб местным бюджетам. "Торговые ограничения — это мертвая лошадь, ехать на ней далее невозможно", — сформулировал глава Тюрингии Бодо Рамелов.

С точки зрения оппозиционно настроенного востока, Берлин приносит его экономические интересы в жертву, а затем упрекает в неспособности поднять уровень жизнь до общенациональных стандартов. Россия, таким образом, становится фактором внутринемецкой политической полемики. Центральная пресса пестует негативный образ Кремля. В изданиях на востоке акцент иной и все чаще публикуются статьи об ущербе, нанесенном санкциями местным хозяйственным делам.

Ответ столичного истеблишмента жителям востока иногда носит почти провокационный характер. В январе сопредседатель Партии зеленых Джем Оздемир заявил, что "массовые нарушения прав человека нельзя сбросить с счетов только потому, что некоторые региональные правительства хотели бы пополнить кассы местных предприятий".

"Избиратели не понимают Меркель"

© AP Photo / Frank Hormann Премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг © AP Photo / Frank Hormann Премьер-министр немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг

Один из инициаторов кампании за снятие санкций, глава земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг, — выходец с запада, однако ему приходится учитывать настроения на востоке, где он достиг политического успеха. Сентябрьские парламентские выборы выявили существенное падение поддержки Ангелы Меркель именно на территориях бывшей ГДР, что нельзя более не принимать в расчет. Выходцы из бывшего СССР, с которыми переговорило РИА Новости, рассказали, что в 1990-е годы отдавали голоса за альянс ХДС-ХСС, однако разочаровались в его политике. Отныне фаворитом местных выборов становится правая "Альтернатива для Германии", выступающая за безоговорочную отмену санкций.

Приближение региональных выборов ставит вопрос для руководителей на востоке ребром. Не желая вступать в коалицию с АдГ, местные лидеры тем не менее стремятся получить голоса ее избирателей. Сделать это в текущих условиях можно, выступив с критикой санкций. Что и порождает восточную фронду, не признающую партийных границ. Хазелофф представляет ХДС-ХСС Ангелы Меркель, Эрвин Зеллеринг — Социал-демократическую партию, Бодо Рамелов — ультралевых из Die Linke.

Как рассказал РИА Новости политолог Алексей Макаркин, на местных выборах геополитические аргументы не имеют никакого веса. "Избиратели не понимают, почему должна страдать региональная экономика и, к примеру, фермера могут уволить только из-за того, что компания, на которую он работает, имеет российские контракты, сталкивается с трудностями, а потому более не нуждается в нем. На локальном уровне все воспринимается по-другому. В масштабах Германии обанкротившееся предприятие с 80 сотрудниками незаметно, а для местных избирателей 80 потерянных рабочих мест — знаковое событие", — говорит Макаркин.

Двойные стандарты

"Немецкое общественное мнение очень неоднородно — сколько людей, столько мнений. При этом в Германии много тех, кто считает санкции неоправданными и наносящими вред, — рассказал РИА Новости один из лидеров русской общины Германии Юрий Еременко. — Часто это выплескивается на пространства интернета. Под статьями о России — подавляющее большинство комментариев оставляют противники санкций. Люди не могут понять, почему так остро ставится вопрос именно по России, притом что Берлин поставляет оружие на Ближний Восток, в Саудовскую Аравию и не вводил никаких санкций против Турции из-за Северного Кипра".

Подобная критика распространена именно в Восточной Германии, поскольку ее жители привыкли воспринимать Россию как экономического партнера. "Люди просто не могут понять, почему торговля с нашей страной сталкивается с такими трудностями. И это недовольство началось не сегодня, оно тянется с 2014 года", — резюмирует Макаркин.