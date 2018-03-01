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"Создать врага России". Что стоит за борьбой США с коррупцией на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (5)
08:0001.03.2018
09412
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017Участники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Филипп Прокудин. Пришедшие на волне Майдана к власти украинские политики "внезапно" оказались коррупционерами. В Вашингтоне начинают "прозревать": окружение Порошенко наживается на войне в Донбассе. На самом деле, Соединенные Штаты доходчиво объясняют политикам в Киеве: вы нужны, пока отвечаете нашим интересам. Вчерашние герои в любой момент могут превратиться в коррупционеров и противников реформ. Особенно если они не в состоянии выполнять свою основную задачу — противостоять "русской угрозе".

Ленинская кузница украинской оборонки

В Верховной раде в ближайшие дни собираются рассмотреть проект закона о национальной безопасности. Его активно проталкивает Вашингтон: этот нормативный акт должен повысить прозрачность закупок в военной сфере. Соединенные Штаты оказывают Украине помощь и, естественно, хотят знать, доходит ли она по назначению.

О том, что окружение президента Украины Петра Порошенко и сам глава государства зарабатывают на военных заказах, говорили давно. В ноябре 2017-го суд в Киеве открыл доступ к документам завода "Кузницы на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня"), принадлежащего главе государства и депутату Рады от "Блока Петра Порошенко". Делами "кузницы" заинтересовались сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) — правоохранительного органа, созданного и поддерживаемого Вашингтоном.

В декабре 2017-го украинский военный эксперт Олег Жданов высказал мнение, что программа перевооружения флота "сверстана" под интересы "Кузницы на Рыбальском". "Идея москитного флота (малых кораблей. — Прим. ред.) поддерживается потому, что "Ленинская кузня" производит катера "Гюрза". И поэтому нам не нужны американские корабли береговой охраны, которые уже год стоят в Штатах", — заявил эксперт.

CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому моріРечные бронекатера "Бердянск" и "Аккерман" проекта 58150 "Гюрза" во время ходовых испытаний в открытом море
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Ходові випробування двох малих артилерійських бронекатерів у відритому морі
Речные бронекатера "Бердянск" и "Аккерман" проекта 58150 "Гюрза" во время ходовых испытаний в открытом море
Украинское предприятие. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В Киеве переименовали завод Порошенко "Ленинская кузня"

Жданов рассказал и о схеме обогащения на боеприпасах. По его словам, частная фирма "Таско" якобы для утилизации получает пригодные снаряды. "Красят-мажут, кладут новую укупорку и продают. Вполне возможно, в том числе и боевикам (ополченцам Донбасса. — Прим. ред.), потому что нет дыма без огня: когда блокада начиналась, там чуть ли не в первом эшелоне под углем обнаружили ящики с боеприпасами", — сообщил он.

В апреле 2017 года общественная организация "Публичный аудит" опубликовала доклад. В документе отмечалось, что "в 2016 году возник новый тренд перераспределения оборонного рынка, при котором львиная его доля перестала быть государственной: доля концерна ("Укроборонпром") в 2015 году — 67% рынка, за 9 месяцев 2016 года — только 38%".

Степан Полторак у здания Министерства обороны Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Украина намерена начать закупку военной техники у Канады в 2018 году

Эксперты "Публичного аудита" заподозрили, что военные заказы контролируются окружением Порошенко. Комиссию по политике военно-технического сотрудничества возглавляет бывший бизнес-партнер Порошенко Олег Гладковский, "Укроборонпромом" руководил глава херсонского предвыборного штаба Порошенко в 2014 году Роман Романов.

В октябре 2017-го Национальное антикоррупционное бюро задержало замминистра обороны генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Павловского. По версии следствия, он причастен к закупкам топлива для ВСУ по завышенной цене в пользу предприятия "Трейд-Коммодити", связанного с Порошенко.

В сентябре того же года депутат Рады и бывший глава запрещенной в России организации "Правый сектор"* Дмитрий Ярош поведал о реалиях ведения бизнеса в стенах Минобороны Украины.

Флаги Украины и США. Архивное фото
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Вашингтон заверил Киев, что не будет принимать решений втайне от Украины

"Йонас (литовский волонтер. — Прим. ред.) рассказывал, что когда они заходят в какие-то кабинеты и предлагают представителям украинской власти какие-то вещи, сразу слышат об откатах. И в Министерстве обороны, и в других структурах", — утверждал Ярош.

В апреле 2016-го лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил Порошенко в коррупции из-за того, что украинские силовые ведомства закупают белорусские МАЗы вместо украинских КрАЗов. МАЗы собираются на заводе "Богдан" в Черкассах, который принадлежит бизнес-партнеру президента — все тому же Олегу Гладковскому.

"Никому не интересна правда"

Критика Киева за чрезмерную коррупцию вроде бы противоречит известному американскому принципу "да, это сукин сын, но это наш сукин сын". Лидеры постмайданной Украины могут задать Вашингтону вполне резонный вопрос: зачем же тогда была нужна "революция гидности"? Но открытого возмущения пока нет, действия параллельных "антикоррупционных" силовиков саботируют тихой сапой.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПротестная акция в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Протестная акция в Киеве

Американский эксперт по международной политике Джеймс Джатрас полагает, что у Вашингтона изначально не было особых иллюзий по поводу желания Киева всерьез взяться за борьбу с коррупцией. "Но даже заниженные ожидания не оправдались, — сетует он. — Следует понимать, что США на самом деле не интересует ни коррупция, ни Украина. Украина полезна только как клин, направленный против России. Разговоры о "коррупции", "реформах" и так далее — показуха, чтобы можно было говорить: "Посмотрите, Украина движется в евроатлантический лагерь и воспринимает "западные ценности". Никому не интересно, правда это или нет".

Активисты с украинским флагом на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Киев не видит угрозы большой войны в Донбассе из-за поставок оружия из США

С другой стороны, как отмечает профессор политологии в американском университете Род-Айленд Николай Петро, "государственная политика делается различными министерствами, у которых различные цели".  "Для Госдепартамента приоритетной задачей может быть укрепление стабильности существующего правительства, для Минфина — финансовые реформы. Совет национальной безопасности и высшие советники президента должны согласовывать различные приоритеты для практических действий", — говорит Петро.

Разницей в подходах различных ведомств и групп влияния Петро объясняет и видимое охлаждение отношений между Вашингтоном и Киевом: "В правительственных коридорах многие утратили веру в то, что Украина способна служить образцом реформ. Теперь их беспокоят долгосрочные траты на поддержание украинской экономики. Другие рассматривают это как инвестицию в сравнительно недорогой проект, который заставит Россию увязнуть на восточной Украине".

Флаг ЕС в палаточном городке в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Украина — это проблема". Почему киевский режим не устраивает ЕС и США

Джеймс Джатрас подчеркивает, что в Вашингтоне прекрасно отдают себе отчет в том, что "борьба с коррупцией" бьет по интересам украинских элит. "Слова о "коррупции" и "реформах" — часть их (политиков США. — Прим. ред.) инструментария. Это как поведение Советского Союза в таких странах, как Мозамбик и Эфиопия: национализация средств производства, коллективизация сельского хозяйства и борьба с религией. Это часть их политического ДНК, и никого не волнует, имеет это смысл в сложившихся условиях или нет. США делают то же, что и ЕС, разница только в приоритетах. И неважно, что на Украине это неэффективно", — говорит он.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ляшко раскритиковал Порошенко за рост зависимости Украины от США

По мнению Джатраса, нынешняя риторика Вашингтона не свидетельствует о том, что там в целом пересмотрели свой подход к Украине. "Майдановские политики и разнообразные олигархи дерутся друг с другом как кошки с собаками. Среди них иногда выделяют фаворитов — все помнят склонность Виктории Нуланд к "Яцу" — Арсению Яценюку (бывшему премьер-министру Украины. — Прим. ред.). Но, в конце концов, единственное, что нас интересует — кто может стабилизировать Украину и сделать из нее эффективного противника России. Реально объединяли Майдан антироссийские, а не антикоррупционные настроения, США и ЕС продолжат поддерживать "плеяду" майдановских политиков, кто бы ни был на вершине власти в текущий момент", — заключает эксперт.

*Экстремистская организацию, запрещенная в России.

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