В Египте олигарх заплатит около $100 млн за примирение с государством

КАИР, 28 фев — РИА Новости. Египетский сталелитейный магнат и политический деятель времен правления президента Хосни Мубарака выплатит 1,7 миллиарда египетских фунтов (96 миллионов долларов) государству для прекращения судебного преследования, сообщило в среду египетское государственное агентство МЕНА.

"Национальная комиссия по возвращению финансовых средств и активов из-за рубежа под руководством генерального прокурора Набиля Садека согласилась в среду на примирение с предпринимателем Ахмедом Иззом", — говорится в сообщении.

Ахмед Изз — крупнейший сталелитейный магнат, а также один из руководителей некогда правящей в Египте Национально-демократической партии. После массовых народных волнений 2011 года, которые положили конец эпохе правления Мубарака, вместе с рядом министров Изз был обвинен в коррупции и помещен под стражу. Владельца сталелитейной компании Ezz Steel обвинили в создании за пределами Египта множества мелких фирм и незаконном переводе денег на их счета. Речь также шла о деле по выдаче лицензий на производство металлургической продукции. Суд полагает, что Минпромторг выдавал лицензии незаконно и на бесплатной основе компании Ахмеда Изза, которая долгое время была практически монополистом в египетской металлургической отрасли. Считается, что он сумел получить такие преференции благодаря ведущей роли в правившей тогда Национально-демократической партии.

Уже в 2014 году он вышел на свободу, однако еще долго являлся фигурантом ряда громких уголовных процессов. Изз пытался зарегистрироваться в качестве кандидата на выборах в парламент в 2015 году, но его не допустили к участию в предвыборной гонке из-за судимости.

После падения режима экс-президента Мубарака ряд бывших министров, бизнесменов и депутатов оказались в тюрьмах. Однако позже большинство из них были оправданы и смогли выйти на свободу. Ряд бизнесменов заключили "мировые соглашения" с государством, чтобы избежать судебного преследования.