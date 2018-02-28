Facebook не нашел у себя активной рекламы из России по Brexit

ЛОНДОН, 28 фев – РИА Новости. Эксперты Facebook в ходе расследования не обнаружили указаний на активную рекламу в соцсети, связанную с Россией, в ходе референдума по Brexit в Великобритании, говорится в письме представителя британского отделения компании Саймона Милнера, адресованному руководителю парламентского комитета по цифровой культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу.

"Следственная команда не нашла дополнительных и скоординированных связанных с Россией аккаунтов или страниц, поставляющих рекламу в Великобритании в рамках референдума по ЕС во время соответствующего периода, помимо минимальной активности, о которой мы сообщали ранее", — говорится в письме Милнера, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

По словам Милнера, исследовательская группа компании пыталась найти и идентифицировать "кластеры скоординированной российской активности" в сфере референдума по Brexit, которые не были идентифицированы раньше. Ранее было проведено первое расследование, которое выявило некоторую активность аккаунтов, связанных с Россией.

Коллинз отметил, что депутаты попросили у Facebook дальнейших пояснений к письму.

Полученные в ходе второго "британского расследования" результаты "находятся в противоречии" с результатами аналогичного расследования компании в США, когда было выявлено, что "Россия пыталась повлиять на выборы в США".

Ранее директор YouTube по связям с государственными структурами Джунипер Даунс сообщила, что компания не обнаружила свидетельств, указывающих на какое-либо вмешательство России в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы периодически звучат в США и некоторых европейских странах, при этом доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, указывал, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.