Порошенко рассказал, что его "жизнь не сахар", а также о планах на выборы

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в среду провел первую за девять месяцев пресс-конференцию, посвященную вызовам, которые стоят перед страной в 2018 году. Глава украинского государства по-прежнему считает "войну" с Россией главной проблемой Киева.

Порошенко рассказал прессе о планах Киева по урегулированию ситуации на востоке Украины и сообщил о подготовке возвращения в страну до конца недели двух украинцев, осужденных в России. При этом журналистов больше всего интересовали планы Порошенко в преддверии парламентских и президентских выборов в 2019 году.

Порошенко общался с журналистами более двух часов, вопросы ему успели задать представители 22 СМИ из более 200 присутствующих на мероприятии. При этом ни одно из изданий, заявляющих о притеснениях свободы слова украинскими властями, такой возможности не получило.

Грядущие выборы



Пресс-конференция президента началась традиционно с его выступления, в котором Порошенко немного внимания уделил своим достижениям на должности. Глава государства больше рассказывал о том, что необходимо сделать в ближайшее время, якобы намекая, что не успел все закончить за четыре года пребывания в президентском кресле.

Несмотря на заявление главы государства о том, что он пока не решил, будет ли принимать участие в предстоящей президентской гонке, его общение с журналистами больше напоминало старт избирательной кампании. Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Поэтому представителей СМИ особенно интересовали его политические планы.

Перечисляя реформы и кадровые изменения, которые необходимо провести на Украине, он сказал: "Видите, сколько вопросов необходимо решить уже сейчас, и это требует консолидированной и объединенной позиции парламента, коалиции". Красноречивой была также реакция Порошенко на вопрос о том, что он будет делать в случае проигрыша на выборах. "Я не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании", — сказал глава государства и пообещал в любом случае остаться жить на Украине.

Президент заявил, что не намерен участвовать в очередных выборах в Верховную раду Украины, которые должны состоятся, как и президентские, в следующем году, но осенью.

В последнее время некоторые депутаты, а также политологи говорят о внеочередных парламентских выборах, называя разные причины. Одни утверждают, что в парламенте нет конституционного большинства (300 голосов) для его функционирования, другие — резкое падение рейтинга Порошенко.

Однако во время общения с журналистами президент развеял слухи о возможных внеочередных выборах в парламент. "Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады) я не веду", — сказал Порошенко, отметив, что доволен работой парламента на прошлой сессии. Он также подчеркнул, что не беспокоится за свои рейтинги, потому что сосредоточен на реформах.

Глава государства также планирует инициировать изменения в украинское избирательное законодательство в части ужесточения наказание за фальсификацию результатов выборов.

Жизнь не сахар



Общение с журналистами не обошлось без каверзных вопросов, касающихся его январского отдыха на Мальдивах, а также о того, как живется президенту-олигарху в стране, где люди выживают.

Ранее украинская передача "Схемы" опубликовала расследование о том, что Порошенко в январе неделю отдыхал на Мальдивских островах, что ему обошлось по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Согласно расследованию, он летал под именем Mr. Petro Incognito.

Однако президент опроверг эту информацию, заявив, что пересекал границу под своим именем и все расходы оплатил из собственного кармана. В частности, по его словам, за перелет и проживание в гостинице он заплатил со счета в украинском банке и пообещал отобразить все расходы в своей декларации.

Более каверзным оказался вопрос к владельцу кондитерской корпорации Roshen о том, как ему, олигарху, живется при осознании того, что украинский народ "выживает". "Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение", — отреагировал Порошенко.

Глава государства также пожаловался, что до вступления в должность его состояние было намного больше.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло — продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

Ранее в России арестовали имущество липецкой фабрики компании на 1,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о хищении из бюджета РФ 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.

Ситуация в Донбассе



Порошенко в очередной раз заявил, что не видит альтернативы мирному пути урегулирования ситуации на востоке Украины. По его словам, украинская власть намерена выполнять минские соглашения, целью которых как раз является прекращение вооруженного конфликта.

Украинский президент также в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, однако, по его словам, это должно произойти именно на условиях, которые приемлемы для Киева. "Будем настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на приемлемых для Украины условиях", — сказал Порошенко.

Он напомнил, что вопрос введение миротворцев обсуждается на разных уровнях и в разных форматах, в том числе и в "нормандском" (Франция, Германия, Россия и Украина). По его данным в ближайшее время состоится встреча на уровне дипломатических советников четырех стран, где среди прочего будет подниматься этот вопрос.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Обмен пленными



Президент также уделил внимание вопросу обмена пленными. В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный и первый за 15 месяцев обмен пленными. Ранее в Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена и ожидали следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключили. Однако, по данным президента, обмен сорвался.

По словам Порошенко, на данный момент есть договоренность о возвращении в страну двух украинцев, осужденных в России. Он заявил, что это может состоятся до конца недели, а именно в пятницу, и срыва не будет.

Домой, по его мнению, вернется также журналист Роман Сущенко, которого в РФ судят за шпионаж. Порошенко считает, что украинец сможет попасть на Украину после вынесения ему приговора российским судом.

Порошенко сообщил, что украинская власть пытается использовать все возможные каналы в вопросе организации обмена "начиная от военных, заканчивая церковью". При этом самым эффективным в этом вопросе, по его мнению, оказался Виктор Медведчук. Именно он в ноябре 2017 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об организации самого масштабного обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.