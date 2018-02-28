РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Порошенко рассказал, что его "жизнь не сахар", а также о планах на выборы

Сюжет:
Главное за 28 февраля 2018 года (9)
21:0728.02.2018
(обновлено: 21:13 28.02.2018)
115173
© AFP 2018 / Thomas KienzleУкраинский президент Петр Порошенко. Архивное фотоУкраинский президент Петр Порошенко. Архивное фото
© AFP 2018 / Thomas Kienzle

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в среду провел первую за девять месяцев пресс-конференцию, посвященную вызовам, которые стоят перед страной в 2018 году. Глава украинского государства по-прежнему считает "войну" с Россией главной проблемой Киева.

Порошенко рассказал прессе о планах Киева по урегулированию ситуации на востоке Украины и сообщил о подготовке возвращения в страну до конца недели двух украинцев, осужденных в России. При этом журналистов больше всего интересовали планы Порошенко в преддверии парламентских и президентских выборов в 2019 году.

Военные корабли, принадлежащие Украине, в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму назвали слова Порошенко о возвращении полуострова бредом

Порошенко общался с журналистами более двух часов, вопросы ему успели задать представители 22 СМИ из более 200 присутствующих на мероприятии. При этом ни одно из изданий, заявляющих о притеснениях свободы слова украинскими властями, такой возможности не получило.

Грядущие выборы

Пресс-конференция президента началась традиционно с его выступления, в котором Порошенко немного внимания уделил своим достижениям на должности. Глава государства больше рассказывал о том, что необходимо сделать в ближайшее время, якобы намекая, что не успел все закончить за четыре года пребывания в президентском кресле.

Несмотря на заявление главы государства о том, что он пока не решил, будет ли принимать участие в предстоящей президентской гонке, его общение с журналистами больше напоминало старт избирательной кампании. Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Поэтому представителей СМИ особенно интересовали его политические планы.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© AFP 2018 / Efrem Lukatsky
Порошенко заявил, что не готов принять корабли без Крыма‍

Перечисляя реформы и кадровые изменения, которые необходимо провести на Украине, он сказал: "Видите, сколько вопросов необходимо решить уже сейчас, и это требует консолидированной и объединенной позиции парламента, коалиции". Красноречивой была также реакция Порошенко на вопрос о том, что он будет делать в случае проигрыша на выборах. "Я не проиграл в своей жизни ни одной избирательной кампании", — сказал глава государства и пообещал в любом случае остаться жить на Украине.

Президент заявил, что не намерен участвовать в очередных выборах в Верховную раду Украины, которые должны состоятся, как и президентские, в следующем году, но осенью.

В последнее время некоторые депутаты, а также политологи говорят о внеочередных парламентских выборах, называя разные причины. Одни утверждают, что в парламенте нет конституционного большинства (300 голосов) для его функционирования, другие — резкое падение рейтинга Порошенко.

Однако во время общения с журналистами президент развеял слухи о возможных внеочередных выборах в парламент. "Я отмечаю, что никаких разговоров об этом (роспуске Рады) я не веду", — сказал Порошенко, отметив, что доволен работой парламента на прошлой сессии. Он также подчеркнул, что не беспокоится за свои рейтинги, потому что сосредоточен на реформах.

Глава государства также планирует инициировать изменения в украинское избирательное законодательство в части ужесточения наказание за фальсификацию результатов выборов.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили назвал слова Порошенко о законности реадмиссии в Польшу ложью

Жизнь не сахар

Общение с журналистами не обошлось без каверзных вопросов, касающихся его январского отдыха на Мальдивах, а также о того, как живется президенту-олигарху в стране, где люди выживают.

Ранее украинская передача "Схемы" опубликовала расследование о том, что Порошенко в январе неделю отдыхал на Мальдивских островах, что ему обошлось по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Согласно расследованию, он летал под именем Mr. Petro Incognito.

Однако президент опроверг эту информацию, заявив, что пересекал границу под своим именем и все расходы оплатил из собственного кармана. В частности, по его словам, за перелет и проживание в гостинице он заплатил со счета в украинском банке и пообещал отобразить все расходы в своей декларации.

Более каверзным оказался вопрос к владельцу кондитерской корпорации Roshen о том, как ему, олигарху, живется при осознании того, что украинский народ "выживает". "Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но, поверьте мне, она не сахар. Вам интересно — приглашаю вас провести день со мной. Я уверен, что вы измените мнение", — отреагировал Порошенко.

Глава государства также пожаловался, что до вступления в должность его состояние было намного больше.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
Порошенко назвал "войну с Россией" ключевым вызовом для Украины

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. Компания принадлежит Порошенко. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.

Порошенко, выдвигая кандидатуру в президенты Украины, обещал в случае победы на выборах продать свой главный актив, однако пока этого не произошло — продажей занимается инвесткомпания Rothschild, которая в условиях конфликта на востоке Украины найти покупателя не может.

Ранее в России арестовали имущество липецкой фабрики компании на 1,5 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о хищении из бюджета РФ 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС.

Ситуация в Донбассе

Порошенко в очередной раз заявил, что не видит альтернативы мирному пути урегулирования ситуации на востоке Украины. По его словам, украинская власть намерена выполнять минские соглашения, целью которых как раз является прекращение вооруженного конфликта.

Украинский президент также в очередной раз подчеркнул необходимость введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, однако, по его словам, это должно произойти именно на условиях, которые приемлемы для Киева. "Будем настойчиво добиваться размещения миротворческой миссии ООН на приемлемых для Украины условиях", — сказал Порошенко.

Пресс-конференция президента Украины Петра Порошенко в Киеве. 28 февраля 2018
© REUTERS / Gleb Garanich
Порошенко заявил, что его не интересует, что говорит и делает Янукович

Он напомнил, что вопрос введение миротворцев обсуждается на разных уровнях и в разных форматах, в том числе и в "нормандском" (Франция, Германия, Россия и Украина). По его данным в ближайшее время состоится встреча на уровне дипломатических советников четырех стран, где среди прочего будет подниматься этот вопрос.

Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Обмен пленными

Президент также уделил внимание вопросу обмена пленными. В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный и первый за 15 месяцев обмен пленными. Ранее в Киеве прогнозировали еще несколько этапов обмена и ожидали следующего в феврале-марте. В самопровозглашенных республиках этого также не исключили. Однако, по данным президента, обмен сорвался.

По словам Порошенко, на данный момент есть договоренность о возвращении в страну двух украинцев, осужденных в России. Он заявил, что это может состоятся до конца недели, а именно в пятницу, и срыва не будет.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : аккаунт Петра Порошенко в Twitter
Порошенко рассказал, когда Киев получит первую партию вооружений из США

Домой, по его мнению, вернется также журналист Роман Сущенко, которого в РФ судят за шпионаж. Порошенко считает, что украинец сможет попасть на Украину после вынесения ему приговора российским судом.

Порошенко сообщил, что украинская власть пытается использовать все возможные каналы в вопросе организации обмена "начиная от военных, заканчивая церковью". При этом самым эффективным в этом вопросе, по его мнению, оказался Виктор Медведчук. Именно он в ноябре 2017 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об организации самого масштабного обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса.

 

Минские соглашения
Минские соглашения
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Гоша с Ленинграда
Нету у Порошенко выбора. Низложен...
21:15
28.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена