Конвой ООН подорвался на мине в Мали, четыре миротворца погибли

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Четыре миротворца погибли в результате атаки на конвой миссии ООН в Мали.

В коммюнике MINUSMA (Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали), говорится, что автоколонна "голубых касок" подорвалась на мине в районе города Мопти.

Еще четверо военных из состава миротворческих сил были тяжело ранены и доставлены в госпиталь.

Кризис в Мали стал следствием свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи в соседней Ливии, когда на малийскую территорию хлынули беженцы из племен туарегов. Заняв северную часть страны, они провозгласили там "независимое" государство Азавад. Позднее туарегов с подконтрольных территорий вытеснили экстремисты.

В 2016 году Совет Безопасности ООН подтвердил необходимость развертывания в Мали новой миротворческой миссии MINUSMA численностью 12 тысяч человек для стабилизации ситуации в ключевых населенных пунктах, особенно на севере Мали, а также для восстановления государственной власти по всей стране.