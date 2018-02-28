В Сети появилось видео спасения собаки от душившей ее анаконды

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В Бразилии сняли на видео спасение собаки от анаконды, утащившей животное в реку.

На кадрах видно, как двое мужчин хватают рептилию, обхватившую свою жертву, за хвост и оттаскивают ее от реки. Несмотря на это, крупная змея продолжает удерживать собаку.

Для того, чтобы полностью освободить пса из "объятий" змеи, одному из мужчин пришлось взять палку и нанести рептилии несколько сильных ударов. Собака, по всей видимости, серьезно не пострадала, так как поднялась на ноги и сумела убежать.