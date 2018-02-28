Ципрас произвел перестановки в правительстве Греции

АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас произвел перестановки в правительстве, сообщил официальный представитель кабинета министров Димитрис Тзанакопулос.
Министром экономики и развития стал Иоаннис Драгасакис, который сохранит и пост вице-премьера. Заместителем министра образования и науки назначена депутат от правящей партии СИРИЗА Меропи Тзуфи. Заместителем министра труда, социального обеспечения и социальной солидарности стал Афанасиос Илиопулос, до этого бывший специальным секретарем инспекции труда, а заместителем министра культуры и спорта назначен Константинос Стратис.
"Обязанности новых заместителей министров и заместителей министров будут определены в ближайшие дни, в правительственной схеме не произойдет никаких других изменений", — отметил Тзанакопулос.
Ранее премьер-министр Греции принял отставку министра экономики и развития Греции Димитриса Пападимитриу и его супруги – первого замминистра социального развития Рани Анотонопулу. Отставки были связаны со скандалом после публикации о субсидиях, которые министерская семья получала на аренду квартиры. Антонопулу и Пападимитриу получили из бюджета 23 тысячи евро субсидии на аренду квартиры в престижном афинском районе Колонаки.
СМИ писали, что Антонопулу нашла способ "содрать" с греческого государства по тысяче евро в месяц на аренду дорогой квартиры, при том что ее министерская зарплата составляла шесть тысяч евро в месяц, а в помощи реально нуждаются сотни тысяч греческих семей.