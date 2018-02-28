Ципрас произвел перестановки в правительстве Греции

АФИНЫ, 28 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас произвел перестановки в правительстве, сообщил официальный представитель кабинета министров Димитрис Тзанакопулос.

Среди главных изменений — смена министра по миграционной политике и замминистра обороны. "Министром миграционной политики вместо Янниса Музаласа, которого премьер тепло поблагодарил за его вклад в работу правительства, назначен Димитрис Вицас (бывший до этого заместителем министра национальной обороны). Фотис Кувелис занимает должность заместителя министра национальной обороны", — сказал представитель правительства.

Министром экономики и развития стал Иоаннис Драгасакис, который сохранит и пост вице-премьера. Заместителем министра образования и науки назначена депутат от правящей партии СИРИЗА Меропи Тзуфи. Заместителем министра труда, социального обеспечения и социальной солидарности стал Афанасиос Илиопулос, до этого бывший специальным секретарем инспекции труда, а заместителем министра культуры и спорта назначен Константинос Стратис.

"Обязанности новых заместителей министров и заместителей министров будут определены в ближайшие дни, в правительственной схеме не произойдет никаких других изменений", — отметил Тзанакопулос.

Ранее премьер-министр Греции принял отставку министра экономики и развития Греции Димитриса Пападимитриу и его супруги – первого замминистра социального развития Рани Анотонопулу. Отставки были связаны со скандалом после публикации о субсидиях, которые министерская семья получала на аренду квартиры. Антонопулу и Пападимитриу получили из бюджета 23 тысячи евро субсидии на аренду квартиры в престижном афинском районе Колонаки.

Хотя закон предусматривает субсидии на аренду жилья для депутатов и министров, не имеющих недвижимости в Афинах, публикация вызвала резонанс, поскольку семья является самой богатой в правительстве и в парламенте Греции. Согласно декларации о доходах, в 2015 году годовой доход семьи составил 450 тысяч евро, у семейной пары есть вклады в банках на полмиллиона евро, роскошная вилла на острове Сирос, квартиры в Глифаде (прибрежный район на юге Афин) и в США.

СМИ писали, что Антонопулу нашла способ "содрать" с греческого государства по тысяче евро в месяц на аренду дорогой квартиры, при том что ее министерская зарплата составляла шесть тысяч евро в месяц, а в помощи реально нуждаются сотни тысяч греческих семей.