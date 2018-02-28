Клинтон призвала Трампа защитить США от русских, которые "все еще идут"

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что "русские все еще идут" и президент Дональд Трамп должен перестать игнорировать этот факт и начать защищать от них Соединенные Штаты.

"Я говорю это как экс-госсекретарь США и американка: русские все еще идут. Наше разведсообщество побуждает Трампа действовать. Будет он по-прежнему игнорировать и капитулировать, или защищать нашу страну?" — написала она.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Россия категорически отрицает подобные обвинения, называя их бездоказательными.