В Киеве признали неконституционным закон о статусе русского языка в стране

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Конституционный суд Украины (КС) признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. Это решение означает, что закон утратил силу. При этом вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко уже призвал принять новый документ о государственном статусе украинского языка.

По данным агентства УНИАН, КС принял такое решение из-за нарушения процедуры принятия закона в Верховной раде.

При этом опрошенные РИА Новости эксперты считают, что решение КС направлено на заигрывание с радикалами. Политологи отмечают, что отмена этого закона лишает прав как минимум треть украинского общества.

Спорный закон



На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.

При этом еще в 2014 году 57 депутатов обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. Они считают, что его положения создают условия для доминирования региональных языков над государственным.

Президент Украины Петр Порошенко заявлял, что украинский язык должен оставаться единственным государственным языком в стране, так как, по его мнению, является консолидирующим фактором для общества.

Усиление позиций украинского языка



За последние четыре года в украинском парламенте было зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.

Один из таких законопроектов предусматривает исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни. Его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предполагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко после отмены закона об основах языковой политики заявил о необходимости принять новый документ о государственном статусе украинского языка.

"Позорный закон Колесниченко-Кивалова отменен во второй раз! Теперь уже и Конституционным судом! Не надо останавливаться — теперь следует принимать новый закон об украинском языке, который, наконец, реализует государственный статус украинского языка, как это и предусмотрено конституцией Украины! Это надо сделать", — написал Кириленко в Twiter.

Заигрывание с радикалами



Соавтор закона, депутат Верховной рады Сергей Кивалов убежден, что Конституционный суд своим решением подыграл действующим властям.

"Решение КС – откровенно политическое. Аргументация неконституционности несостоятельна. Всем должно быть понятно, что сегодня Конституционный суд Украины, подыгрывая действующей власти и "партии войны", совершил серьезный политический, а не правовой акт. Всему миру четко дали понять, что Украина не хочет примирения, хочет сеять раздор между западом и востоком страны", — заявил Кивалов РИА Новости.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что отмена "языкового" закона носит исключительно политический характер. По его мнению, перед началом избирательной кампании украинские власти пытаются получить политические баллы от праворадикального электората.

"Очевидно, что это политически обусловленное решение. Власть разворачивает избирательную кампанию. Это похоже на борьбу за электорат", — сказал Бортник РИА Новости.

Политолог считает, что этот закон был единственной компромиссной моделью в украинском обществе.

"Закон абсолютно правильный, это единственная компромиссная модель в украинском обществе. Отмена этого закона лишает гарантий и прав как минимум треть украинского общества", — сказал Бортник.

При этом Бортник полагает, что теперь украинские власти могут принять новый закон о государственном языке.

"В парламенте уже есть ряд таких законопроектов… Однако какое-либо ограничение может привести к политическому обострению внутри общества", — отметил он.

Украинский политолог Александра Решмедилова также считает, что "это решение сыграет на руку праворадикальным силам".

"Оно позволит им (властям Украины) лишний раз заигрывать со своим электоратом… Такое решение — это некий козырь на поле, где будут разыгрывать правый, праворадикальный и, может, правоцентристский электорат, для которого вопросы языка крайне важны", — сказала РИА Новости Решмедилова.

Политолог также считает, что вскоре украинские парламентарии могут принять новый закон, который усилит позиции украинского языка в стране.

"Возможно, депутаты Верховной рады понимают шаткость своего положения, поскольку вероятность досрочных парламентских выборов достаточно велика. Это говорит о том, что они могут принимать все непопулярное напоследок. Власть может брать правый крен, заигрывать с этим электоратом любыми путями", — заявила Решмедилова.

ДНР и ЛНР осудили решение



Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики осудили решение украинских властей о признании неконституционным закона о региональном статусе русского языка в стране.

"Решение КС — политическое и совпадает с государственной политикой Киева по преследованию и искоренению всего русского… Следующим этапом будет усиление прессинга на русский язык и языки нацменьшинств и принятие одиозного закона о государственном языке, предусматривающего создание языковой полиции и уголовное преследование за призывы к двуязычию. Такие действия власти идут в конве радикалов и подыгрывают их идеологии", — сказал РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Председатель комитета по образованию, науке и культуре, депутат Народного совета ДНР Мирослав Руденко также считает, что решение Конституционного суда по "языковому" закону могло быть принято под давлением радикалов.

"Националистические формирования продолжают диктовать свои условия, которые грубо нарушают права местных жителей на подконтрольной украинским властям территории. Не исключено, что решение Конституционного суда Украины относительно закона "Об основах государственной языковой политики" было принято под давлением украинских радикалов", — сказал РИА Новости Руденко.

Он отметил, что в Донбассе с 2014 года говорили о попытках украинских националистов и радикалов ограничить право русскоговорящего населения на использование родного языка.

"Официальный Киев на тот момент опровергал наличие этих процессов на государственном уровне, дабы не увеличивать количество недовольных. Обман оказался банальным — Украина просто тянула время", — добавил Руденко.