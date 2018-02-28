Саакашвили назвал слова Порошенко о законности реадмиссии в Польшу ложью

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Выдворенный из Украины экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции врал, когда говорил о законности его реадмиссии.

Порошенко в среду на пресс-конференции в Киеве заявил, что реадмиссия Саакашвили в Польшу была проведена "безупречно", с соблюдением всех юридических процедур. Он отметил, что когда назначал Саакашвили на должность губернатора Одесской области в 2015 году, то "был зачарован перспективами, которые Саакашвили мог принести Украине". Порошенко добавил, что в итоге Саакашвили не показал никаких результатов на этой должности.

"Сегодня Петр Порошенко на своей пресс-конференции коснулся моего вопроса… Он сказал что по отношению ко мне все было сделано по закону. Ну нельзя так нагло врать. В какой нормальной стране вы видели, чтобы человека тягали за волосы,… не дали возможности защищаться в судебном порядке, лишали гражданства через поддельные подписи", — заявил Саакашвили в своем обращении в Facebook.

Кроме того политик утверждает, что Порошенко блокировал его инициативы, когда Саакашвили занимал должность губернатора Одесской области. "Он сказал, что он в Одессу меня пригласил, дал все возможности, а я не оправдал доверия. Президент мягко говоря сказал неправду… На самом деле он блокировал все наши начинания… он лично дал поручение заблокировать одесский пакет реформ", — добавил Саакашвили.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Защита подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

