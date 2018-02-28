Спецпредставитель ОБСЕ призвал восстановить мобильную связь в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (45)

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик призвал скорее восстановить мобильную связь в Донбассе.

Ранее в ЛНР и ДНР сообщили, что на территории самопровозглашенных республик была нарушена работа сотового оператора "Vodafone-Украина" из-за повреждения кабеля на подконтрольной Киеву территории в районе Еленовки. Работа сотового оператора на территории ЛНР была восстановлена. ДНР пока остается без украинской сотовой связи. Вопрос восстановления работы "Vodafone-Украина" поднимается и на встречах контактной группы по Донбассу в Минске.

"На сегодняшнем заседании экономической рабочей группы одним из главных вопросов было обеспечение мобильной связи на территории ОРДО и ОРЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.)", — сказал Сайдик в среду журналистам по итогам заседания контактной группы.

По словам дипломата, в заседании подгруппы также принял участие представитель "Vodafone-Украина".

"Он (представитель компании – ред.) заверил, что компания готова участвовать в решении проблем для обеспечения мобильной связи в ОРДО и ОРЛО. С этой целью стороны договорились о сотрудничестве при посредничестве контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в частности, по ремонту кабеля в Донецкой области. Приветствуя решение, принятое рабочей группой, я призываю стороны приложить все усилия для скорейшего восстановления и дальнейшего обеспечения бесперебойной мобильной связи Vodafone, так необходимой для населения ОРДО и ОРЛО", — сказал дипломат.