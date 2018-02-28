Грызлов объяснил, почему переговоры по Донбассу могут зайти в тупик

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на Украине будут обречены на "хождение по кругу", если не начать выполнение политических мер, предусмотренных Минскими соглашениями, заявил полпред РФ Борис Грызлов.

"Мы вновь подчеркнули, что без запуска политического процесса с предоставлением Донбассу особого статуса по формуле (экс-министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера) Штайнмайера, без амнистии, а также без деблокирования Донбасса и восстановления экономических связей, участники переговоров будут обречены на хождение по кругу", — заявил Грызлов по итогам прошедших в среду переговоров контактной группы в Минске.

Также он отметил, что контактная группа договорилась о восстановлении поврежденных линий сотовой связи и обеспечении безопасности при выполнении этой задачи.

