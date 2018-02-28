Москва призвала Киев не чинить препятствий обмену пленными с ДНР и ЛНР

Переговоры о мире на Украине в 2018 году (45)

Сотрудники Красного Креста во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом

Сотрудники Красного Креста во время обмена пленными между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Москва на прошедших в среду переговорах контактной группы по Украине призвала Киев не выстраивать препятствий для завершения процесса обмена пленными с Донбассом по формуле "всех на всех", заявил полпред РФ на переговорах Борис Грызлов.

"Российская делегация поставила вопрос о скорейшем завершении процесса обмена людьми, удерживаемыми сторонами конфликта по формуле "всех на всех". Мы обратились к Украине: не выстраивать для этого искусственных препятствий", — сказал Грызлов после переговоров.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными. Однако по его итогам и Киев, и Донбасс сообщили о наличии еще нескольких десятков лиц, удерживаемых на противоположной стороне линии ограничения.