Грызлов подтвердил планы о подготовке нового перемирия в Донбассе

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине считает необходимым ввести с 5 марта новое перемирие в Донбассе из-за роста числа нарушений режима прекращения огня в феврале, заявил постпред РФ в контактной группе Борис Грызлов.

"В течение "новогоднего" или "рождественского" перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта "весеннее" перемирие", — заявил Грызлов по итогам переговоров.

По его словам, на встрече контактной группы в среду самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики поставили вопрос о росте числа нарушений Киевом режима прекращения огня, обстрелах, нарушениях в режиме отвода запрещенных минскими соглашениями вооружений от линии соприкосновения.

"Российская делегация предложила ОБСЕ более четко фиксировать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня и исполнение этих приказов личным составом формирований противостоящих сторон", — добавил постпред РФ.