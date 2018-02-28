В ДНР заявили, что готовы к новым договоренностям

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики соблюдает перемирие в Донбассе и готово придерживаться новых договоренностей о режиме тишины, заявил РИА Новости представитель оперативного командования ДНР.

Ранее полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 5 марта. Позднее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос пока обсуждается, решение еще не принято.

"Вооруженные силы ДНР соблюдают действующее перемирие и готовы соблюдать очередные условия прекращения огня. Мы надеемся, что на этот раз Украина будет придерживаться режима прекращения огня. Пока ВСУ только саботируют все мирные инициативы и договоренности", — заявил представитель оперативного командования.