Американский генерал назвал Россию наиболее значительной угрозой для США

ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. США считают Россию наиболее значительной угрозой, а КНДР — наиболее непредсказуемой, заявил начальник Стратегического командования ВС США генерал Джон Хайтен.

"Думаю, что Россия — наиболее значительная угроза, просто потому, что они являются единственной угрозой существованию нашей страны в данный момент", — сказал Хайтен, выступая на конференции в Виргинии. При этмо он подчеркнул, что в краткосрочной перспективе самую сильную угрозу представляет Северная Корея, опасная своей непредсказуемостью.

По его словам, США вырабатывают различные подходы к противникам, к которым он отнес и Китай.

"Против (Северной) Кореи мы используем оборону, против России и Китая элементы космической, киберобороны", — сказал Хайтен.

"Мешают доминировать"

Ранее в этот же день глава американского Центрального командования генерал Джозеф Вотел в докладе комитету палаты представителей по Вооруженным силам заявил, что Россия мешает США доминировать в воздухе на Ближнем Востоке. Самыми большими угрозами для США он назвал Иран, Россию и Китай, причем последние, по мнению генерала, могут подорвать лидирующие позиции Вашингтона.

В середине января Пентагон обнародовал несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" — первого подобного документа, подготовленного за девять лет. Главными угрозами американской безопасности в нем названы Китай, Россия, КНДР и Иран. Отмечается, что самая существенная угроза для Штатов — ядерное оружие России. Вашингтон также обвинил Москву в финансировании "дестабилизации киберпространства".