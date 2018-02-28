Узбекистан запустит свой вариант AliExpress

ТАШКЕНТ, 28 фев — РИА Новости. Узбекистан намерен запустить Национальную электронную торговую площадку, на которой зарубежные покупатели смогут приобретать товары отечественных предприятий-экспортеров, сообщает Sputnik Узбекистан.

Соответствующее поручение президент Шавкат Мирзиёев дал в ходе видеоселекторного совещания, посвященного увеличению экспорта и сокращению импорта.

Новая площадка должна быть запущена с 1 января 2019 года. Стратегическим партнером в этом проекте выступит Южная Корея.

Мирзиёев поставил задачу сформировать электронную базу предприятий-экспортеров, создать их электронные паспорта с информацией о производимой продукции, объеме экспорта и другими данными.

Внешнеторговый оборот республики в прошлом году составил около 27 миллиардов долларов, в том числе экспорт — около 14 миллиардов долларов, импорт — 13 миллиардов долларов.

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами Узбекистана являются Россия, Казахстан, Украина, Кыргызстан и Таджикистан, на долю которых приходится 28,7% внешнеторгового оборота.

Среди остальных стран — это Китай, Турция, Республика Корея, Германия, Афганистан, Бразилия, Индия, Иран, Латвия, Литва, Франция, США, Италия, на долю которых приходится 41,6% всего внешнеторгового оборота.

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