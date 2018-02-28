Порошенко заявил, что не готов принять корабли без Крыма‍

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма, которые остались там после референдума о воссоединении с Россией, только вместе с полуостровом.

В начале января президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть ли там ремонт или комплектация. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом", — заявил Порошенко на пресс-конференции в среду.

Он добавил, что Украина будет прилагать для этого все усилия и "дипломатичные, и судебные, и cанкционные".

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман в ответ на инициативу Путина уже предлагал российскому президенту вернуть Крым в состав Украины. Комментируя это предложение, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявлял, что Киев в очередной раз "подтвердил свою полною неадекватность".

