В ЛНР отметили положительную динамику в вопросе обмена пленными в Донбассе

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. В обсуждении вопроса обмена пленными на заседании группы по гуманитарным вопросам в Минске наметилась положительная динамика, сообщила РИА Новости руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

"Хочется отметить определенную положительную динамику в обсуждении вопроса обмена удерживаемых лиц, связанную с участием в переговорном процессе представителя Киева Виктора Медведчука", — заявила Кобцева.

Она уточнила, что переговорный процесс идет, на прошедшем в среду заседании гуманитарной подгруппы, ЛНР и ДНР в очередной раз подтвердили свою готовность к проведению обмена "всех установленных на всех установленных" лиц, однако "внятного ответа" со стороны официального Киева не получили.

"К сожалению, на все наши ранее направленные предложения, касающиеся обмена, Киев ответа не предоставил", — заключила представитель ЛНР.