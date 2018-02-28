Порошенко заявил, что не беспокоится за свои рейтинги

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не беспокоится о своих рейтингах в преддверии выборов, потому что сосредоточен на реформах.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Порошенко перед этим заявил, что пока не принял решение об участии в выборах.

"Я еще раз подчеркиваю, я абсолютно никак не переживаю о рейтингах и никогда не переживал. И тут выбор — либо ты делаешь реформы, либо ты беспокоишься о рейтингах. Те, кто беспокоятся о рейтингах, называются популистами. А те, кто делают реформы, должны менять государство, общество, чем я и моя команда занимаемся", — заявил Порошенко на пресс-конференции в среду.

Согласно последним данным соцопросов, экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко смогла бы победить главу государства Петра Порошенко во втором туре президентских выборов, если бы они состоялись в ближайшее время. В частности, по данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", за лидера "Батькивщины" готовы проголосовать 30% тех, кто заявил, что примет участие в основных выборах. Главу государства готовы поддержать в этом случае 23%.

Согласно данным опроса, лидером президентского рейтинга в первом туре является Тимошенко, за нее проголосовали бы 18,7% респондентов. Действующего президента Порошенко готовы поддержать 15,6%. На третьем месте в президентской гонке, согласно опросу, — сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко, за него проголосовали бы 11,7% украинцев.

Далее идет Анатолий Гриценко — глава партии "Гражданская позиция", не представленной в парламенте. Замыкает пятерку лидеров глава "Радикальной партии" Олег Ляшко, против которого в России возбуждено уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны". Его поддержали бы 8,7% избирателей.

Исследование показало, что глава партии "За жизнь" Вадим Рабинович набрал бы 8,3% голосов, мэр Львова Андрей Садовой — 6,4%, глава националистической партии "Свобода" Олег Тягнибок — 3,9% и лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк — 1,7%.

Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года, в нем приняли участие 30 тысяч человек. Погрешность составляет не более 0,6%.