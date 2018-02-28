Порошенко заявил, что ему неизвестно, кто убил журналиста Шеремета

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что ему неизвестно, кто летом 2016 года убил журналиста Павла Шеремета, однако он готов сделать все возможное, чтобы преступление было раскрыто.

"Я не знаю, кто убил Павла Шеремета, но мне так же больно, как и вам. И знаете, чем я отличаюсь от прежних (президентов — ред.)? Я буду делать вместе с вами все возможное для того, чтобы у нас не осталось ни одной закрытой части в расследовании убийства журналиста", — сказал Порошенко на пресс-конференции в среду.

Президент добавил, что встречался с родственниками Шеремета и журналистами интернет-издания "Украинская правда", где он работал.

"Дайте любого следователя из любой страны мира, и я сделаю все, чтобы ввести его в состав следственной группы… Может, это увеличит шансы, может, это увеличит доверие. Вам это не нравится. Это ваше право. Ищите другого, кто это сделает лучше. Но я не следователь. Я должен создать условия для того, чтобы защитить, в том числе и украинцев, создать условия, чтобы расследование проходило максимально прозрачно и объективно", — заявил Порошенко.

Ранее основательница и владелица интернет-издания "Украинская правда", гражданская жена Шеремета Алена Притула потребовала от генпрокурора Украины Юрия Луценко переквалифицировать уголовное дело об убийстве журналиста по статье "террористической акт". Сейчас украинские правоохранители ведут расследование по статье "умышленное убийство".

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".