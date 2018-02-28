Австралийка сбросила 96 килограммов после конфуза на борту самолета

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жительница Австралии Сара Тохи сбросила 96 килограммов после неловкого случая на борту самолета, передает International Business Times.

Публикация от Sara May (@saramay._.wlj) Июл 5, 2017 в 5:32 PDT

Женщина летела из Брисбена в Мельбурн вместе со своей дочерью, которой было всего пять недель. Стюардессы предоставили 27-летней Тохи, весившей на тот момент 150 килограммов, два удлинителя для ремня безопасности, однако этого оказалось недостаточно.

"Я помню недоумение на лице стюардессы, когда я попросила еще один удлинитель для ремня безопасности. Мне было так стыдно, я просто хотела спрятаться", — вспоминает Тохи.

У женщины даже не было возможности покормить свою дочь, так как она не могла дотянуться до сумки на полу и задыхалась после ходьбы в аэропорту.

"Это было кошмарно, я чувствовала себя ужасной матерью", — рассказывает австралийка.

Кроме того, Тохи не смогла воспользоваться туалетом в самолете, так как не помещалась в кабинку.

После этого случая жительница Австралии решила изменить свой образ жизни. Она записалась в тренажерный зал для женщин и начала постепенно увеличивать физические нагрузки.

За два года Тохи сбросила 40 килограммов, а после этого сделала операцию на желудке. В общей сложности за три года Тохи похудела на 96 килограммов.