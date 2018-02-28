В ДНР и ЛНР подтвердили готовность к обмену пленными в Донбассе

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

Сотрудники военной полиции ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом. Архивное фото

ЛУГАНСК, 28 фев — РИА Новости. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики подтверждают готовность к обмену пленными в Донбассе, сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева.

В среду в Минске прошли заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе и ее тематических подгрупп.

"На встрече (гуманитарной подгруппы — ред.) республики в очередной раз подтвердили свою готовность к проведению обмена всех установленных на всех установленных, чего не скажешь об Украине", — приводит слова Кобцевой Луганский информационный центр.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными В Донабссе. В Киеве прогнозируют еще несколько этапов обмена.