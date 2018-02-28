ДНР настаивает на расследовании обстрела санитарного автомобиля в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 фев — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики на встрече в Минске настояли на расследовании факта обстрела санитарного автомобиля в Донбассе и наказании виновных, сообщила в среду Виктория Талакина — пресс-секретарь полпреда ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Оперативное командование ДНР на прошлой неделе заявило об обстреле украинскими силовиками санитарного автомобиля, который эвакуировал раненого ополченца, погибли три человека. Пушилин сообщал, что этот факт будет рассмотрен на встрече в Минске в среду.

"В ходе сегодняшней встречи переговорщики настояли на необходимости расследования этого вопиющего случая и наказания виновных в смерти людей", — написала на своей странице в Facebook Талакина.