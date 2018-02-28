Каталонский парламент вновь рассмотрит "вопрос независимости"

МАДРИД, 28 фев — РИА Новости. Каталонский парламент на заседании в четверг вновь вернется к обсуждению вопроса независимости Каталонии — президиум парламента согласился поставить его на обсуждение на ближайшем заседании.
Скорее всего, предложение будет отклонено. За внесение вопроса на обсуждение в президиуме проголосовали представители партий, выступающих за независимость, "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", против — представители "Граждан" и Каталонской соцпартии.
Предложение "Кандидатуры народного единства" будет обсуждаться в качестве поправки к основному документу, согласно которому бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, сможет вновь выставить свою кандидатуру на этот пост.
Ранее КС заявил, что приостановит утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не явится в региональный парламент на заседания в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен запросить разрешение у Верховного суда страны, чтобы прибыть в парламент, поскольку в отношении него действует национальный ордер на арест.
Судебные дела возбуждены в отношении более 20 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.