Каталонский парламент вновь рассмотрит "вопрос независимости"

МАДРИД, 28 фев — РИА Новости. Каталонский парламент на заседании в четверг вновь вернется к обсуждению вопроса независимости Каталонии — президиум парламента согласился поставить его на обсуждение на ближайшем заседании.

Инициатором выступила крайне левая партия "Кандидатура народного единства", добивающаяся независимости автономного сообщества и обладающая в региональном парламенте четырьмя мандатами из 135. Ее представители считают, что новый состав парламента, сформированный по итогам выборов 21 декабря, должен на ближайшей сессии "подтвердить декларацию независимости" от 27 октября прошлого года.

Скорее всего, предложение будет отклонено. За внесение вопроса на обсуждение в президиуме проголосовали представители партий, выступающих за независимость, "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", против — представители "Граждан" и Каталонской соцпартии.

Предложение "Кандидатуры народного единства" будет обсуждаться в качестве поправки к основному документу, согласно которому бывший глава женералитета Карлес Пучдемон, находящийся в Брюсселе, сможет вновь выставить свою кандидатуру на этот пост.

Ранее КС заявил, что приостановит утверждение Пучдемона на пост главы каталонского правительства, если он лично не явится в региональный парламент на заседания в дни обсуждения и голосования. Предварительно Пучдемон должен запросить разрешение у Верховного суда страны, чтобы прибыть в парламент, поскольку в отношении него действует национальный ордер на арест.

В Каталонии 1 октября 2017 года состоялся так называемый референдум о независимости, который был признан незаконным правительством Испании и обжалован в Конституционном суде. Позже суд признал этот референдум незаконным. На основании результатов голосования (более 90% проголосовали "за", явка составила 43%) 27 октября парламент Каталонии провозгласил независимость. В тот же день сенат Испании утвердил возможность применения правительством страны 155-й статьи конституции. Премьер Испании Мариано Рахой 28 октября распустил парламент и правительство автономного сообщества, ввел прямое правление Мадрида и назначил новые выборы в Каталонии, которые состоялись 21 декабря.

Судебные дела возбуждены в отношении более 20 политиков и бывшего руководства правоохранительных органов Каталонии. Четверо арестованы, Пучдемон и ряд советников его распущенного правительства скрываются от испанского правосудия в Бельгии.