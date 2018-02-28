Спасатели из Белоруссии примут участие в учениях НАТО

МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Белорусские спасатели примут участие в полевых учениях Евроатлантического координационного центра реагирования на катастрофы (EADRCC NATO), сообщили в среду в министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.
Учения пройдут в Сербии 8-11 октября. Сейчас в Белграде проходит главная конференция по подготовке к ним. В мероприятии участвуют представители 26 стран и восьми международных организаций.
"Обсуждается сценарий, формат и график учений, а также предварительные возможности стран по участию спасательных команд, площадки для отработки практических спасательных операций", — сообщается на сайте МЧС.
Белорусские спасатели неоднократно принимали участие в подобных учениях, что позволило приобрести значительный опыт реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации, отметили в ведомстве.